joyn-event02-hdStaffel 5Folge 141
Folge 141: Kriminelles Familienglück

23 Min.Ab 12

Um die Schwester eines Mandanten beobachten zu können, muss sich Christian Storm in eine Autoschieberbande einschmuggeln. Dabei wird der Detektiv zum Werkzeug der Verbrecher. Bei einem Raub kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall. Als Christian Storms Identität auffliegt, wird er selbst zum Opfer. Die Bande plant, den unangenehmen Detektiv in einer Schrottpresse zu töten.

