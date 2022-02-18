Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die gepeinigte Schwiegertochter

SAT.1Staffel 5Folge 170vom 18.02.2022
Die gepeinigte Schwiegertochter

Lenßen & Partner

Folge 170: Die gepeinigte Schwiegertochter

22 Min.Folge vom 18.02.2022Ab 12

Eine junge Frau wird von einem Auftragskiller bedroht. Die Ermittler kommen gerade noch rechtzeitig. Auf der Verfolgungsjagd kommt der Killer ums Leben. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Wer hat ihn beauftragt und warum? Lenßen & Partner finden bei ihrer Recherche heraus, dass sich der Ehemann des Opfers von ihr scheiden lassen wollte. So fällt der Verdacht schnell auf ihn. Die Ermittler stellen ihm eine raffinierte Falle ...

