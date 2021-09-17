Die Bombe in der HandtascheJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 23: Die Bombe in der Handtasche
21 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12
Auf Melanie Neumann wurde ein Anschlag verübt: Auf offener Straße ist ihre Handtasche explodiert. Außerdem erhielt sie einen Drohbrief mit der Nachricht: "Das Spiel des Todes hat begonnen." Die Spur führt zunächst in ein Internet-Café. Dorthin liefert ein Kurier die tote Katze der Mandantin. In einem mit Blut geschriebenen Brief wird ihre gesamte Familie bedroht ...
