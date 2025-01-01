Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Höllische Taxifahrt

SAT.1 Staffel 5 Folge 25
Höllische Taxifahrt

Höllische TaxifahrtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 25: Höllische Taxifahrt

22 Min. Ab 12

Im Kofferraum des iranischen Taxifahrers Jussef Al Mahdri finden Lenßen & Partner einen blutüberströmten Mann. Bei dem schwer verletzten Opfer handelt es sich um den erfolgreichen Stripper Jochen Franek. Die Ermittlungen führen Sandra Nitka und Christian Storm zu dem selbstsüchtigen Partner des Opfers. Ein erneuter Anschlag auf das Leben von Jochen Franek untermauert den Verdacht der Ermittler ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

