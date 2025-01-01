Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Spanner in der Sauna

SAT.1Staffel 5Folge 59
22 Min.Ab 12

Yvonne Böhmann zeigt Ingo Lenßen auf einer Internetseite ein Video, auf dem sie nackt in der Sauna ihres Mietshauses zu sehen ist. Die Ermittler inspizieren die Sauna und finden eine kleine Funkkamera. Lenßen & Partner observieren die Sauna aus ihrem Überwachungswagen. Durch Zufall entdecken sie, dass der Voyeur auch das Schlafzimmer der Mandantin beobachtet ...

