Lenßen & Partner
Folge 65: Folgenschwere Sexorgie
22 Min.Ab 12
In einem Café werden Katja Hansen und Ingo Lenßen Zeugen eines missglückten Heiratsantrags. Der verschmähte Bräutigam Fabian Kramer wendet sich an Lenßen & Partner. Er will wissen, was hinter dem abweisenden Verhalten seiner Freundin Julia Selig steckt. Alles deutet darauf hin, dass Julia ein Verhältnis mit ihrem Arbeitskollegen Thomas Greifer hat ...
