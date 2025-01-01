Sexskandal auf dem SchrottplatzJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 74: Sexskandal auf dem Schrottplatz
22 Min.Ab 12
Die schwangere Melanie Bauer macht sich große Sorgen um ihren Ehemann Stefan Bauer: Er ist zu einer geplanten Geschäftsreise nicht am Flughafen erschienen. Bei den Ermittlungen auf dem Schrottplatz, dem Arbeitsplatz des Vermissten, finden die Detektive das unbenutzte Reisegepäck ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick