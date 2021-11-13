Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Selbstmord nach Zeitplan

Staffel 5Folge 77vom 13.11.2021
Selbstmord nach Zeitplan

Lenßen & Partner

Folge 77: Selbstmord nach Zeitplan

22 Min.Folge vom 13.11.2021Ab 12

Der Mandantin Rebecca Krings wurde gekündigt, weil sie in einem Internet-Tagebuch angeblich Firmengeheimnisse ausgeplaudert hat. Doch die Mandantin hat mit dem Internet-Tagebuch nichts zu tun. Die Ermittler finden heraus, dass sie an ihrem Arbeitsplatz abgehört wird. Der Verdacht fällt auf einen Kollegen der Mandantin, Arne Heller ...

SAT.1
