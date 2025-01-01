Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Geiselnahme in der Autowerkstatt

SAT.1Staffel 5Folge 86
Geiselnahme in der Autowerkstatt

Geiselnahme in der AutowerkstattJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 86: Geiselnahme in der Autowerkstatt

22 Min.Ab 12

Katja Hansen und Sebastian Thiele helfen einem jungen Pärchen bei einer Autopanne. An einer Reparaturwerkstatt angekommen, entlarvt eine Radio-Fahndungsmeldung das Pärchen als entflohene Strafgefangene: die flüchtige Sina Breitzke und ihr Handlanger Tobias Schottenloher nehmen die schwangere Angestellte Julia Stauber und den Ermittler als Geisel - Katja Hansen kann fliehen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen