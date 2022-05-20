Tödlicher HeiratsantragJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 109: Tödlicher Heiratsantrag
22 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 12
Eine Mandantin glaubt, dass ihre Schwester ein Doppelleben führt. Tatsächlich hat die Schwester Affären mit mehreren Männern. Nach einem romantischen Rendezvous wird einer ihrer Liebhaber tot aufgefunden. Die Ermittler beobachten, wie sie vom Tatort flieht. Ist die Schwester eine männermordende Furie oder ist sie selbst in Gefahr?
