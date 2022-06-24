Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 114vom 24.06.2022
Folge 114: Panik vor den Terrorkindern

23 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Kurz vor der Verlobungsfeier wird dem Mandanten der Ring gestohlen. In seiner Verzweiflung über den Verlust des wertvollen Familienerbstückes wendet er sich an Lenßen & Partner. Bei der Suche nach dem Diebesgut stoßen die Ermittler auf einen kriminellen Jugendring. Wird es den Ermittlern gelingen, die Bande in eine Falle zu locken und sie auffliegen zu lassen?

