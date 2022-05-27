Ermittler im LottofieberJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 120: Ermittler im Lottofieber
23 Min.Folge vom 27.05.2022Ab 12
Sebastian Thiele hat im Lotto gewonnen, doch der Schein ist weg. Auf der Suche nach dem Lottoschein geraten die Ermittler an ein kriminelles Paar. Sie vermuten, dass das Paar im Besitz des Scheins ist. Als Ingo Lenßen ihnen folgt, wird er niedergeschlagen und entführt ...
