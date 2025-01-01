Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die letzten Tage des Christian Storm

SAT.1Staffel 6Folge 122
Die letzten Tage des Christian Storm

Die letzten Tage des Christian StormJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 122: Die letzten Tage des Christian Storm

22 Min.Ab 12

Die Ermittler werden Zeugen einer schrecklichen Tat. Ein junges Mädchen wird vor den Augen der verzweifelten Mutter entführt. Lenßen & Partner gehen jeder Spur nach und gelangen zu einer Wahrsagerin, die offenbar das Versteck des Mädchens kennt. Doch dann hat sie plötzlich eine weitere Vision und prophezeit Christian Storm, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen