Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das verkaufte Hausmädchen

SAT.1Staffel 6Folge 131
Das verkaufte Hausmädchen

Das verkaufte HausmädchenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 131: Das verkaufte Hausmädchen

22 Min.Ab 12

Bei einer Observierung empfangen die Ermittler das Bildsignal einer versteckten Kamera. Darauf ist eine junge Frau zu sehen, die gefesselt ist und offenbar als Sklavin gehalten wird. Das Video bringt die Ermittler auf die Spur eines prominenten Staatsanwalts. Dieser lebt seine Sexspielchen in einem Swinger-Club aus. Als die Detektive dessen Haus durchsuchen, stoßen sie auf Kampfspuren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen