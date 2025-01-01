Lenßen & Partner
Folge 139: Die verbotene Liebe
23 Min.Ab 12
In einer Apotheke verschwinden große Mengen Methadon. Die Inhaberin beauftragt Lenßen & Partner, dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Dann gerät der Ehemann der Mandantin unter Verdacht. Die Ermittlungen ergeben, dass er von einem Junkie erpresst wird. Doch bevor der Junkie die dunkle Vergangenheit des Apothekers preisgeben kann, bahnt sich eine tödliche Katastrophe an ...
