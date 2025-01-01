Lenßen & Partner
Folge 143: Schrei nach Liebe
22 Min.Ab 12
Bei der Wohnungsdurchsuchung eines mysteriösen Stalkers stoßen Lenßen und Partner auf geheime Fotos einer fremden Familie. Offenbar hat es der Psychopath auf die kleine Tochter abgesehen. Unbemerkt von ihren Eltern nimmt er Kontakt zu dem Mädchen auf. Sie schwebt in Lebensgefahr! Aber bevor die Ermittler den Verrückten überführen können, gerät die Situation außer Kontrolle ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick