SAT.1Staffel 6Folge 154vom 17.06.2022
22 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 12

Eine 18-Jährige hat Angst um ihre Mutter. Sie glaubt, dass ihr Stiefvater seine ihm hörige Ehefrau umbringen will. Doch anstatt eines brutalen Schlägers finden die Ermittler einen liebenden Ehemann vor. Ihnen sind die Hände gebunden: Sie können den mutmaßlichen Gewalttäter nicht zur Verantwortung ziehen. Doch dann wird die Mandantin verletzt!

SAT.1
