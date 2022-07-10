Babyglück für Christian StormJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 174: Babyglück für Christian Storm
22 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12
Während seiner Ermittlung auf einem abgelegenen Bauernhof macht Christian Storm eine unerwartete Begegnung: Eine hochschwangere Frau ist auf der Flucht und hat sich dort versteckt. Nur langsam gewinnt sie Vertrauen zu dem Ermittler. Dann setzen ihre Wehen ein, und es kommt zu Komplikationen. Die Zeit läuft gegen den Ermittler ...
