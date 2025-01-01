Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Eingesperrt vom Ehemann

SAT.1Staffel 6Folge 40
Eingesperrt vom Ehemann

Eingesperrt vom EhemannJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 40: Eingesperrt vom Ehemann

22 Min.Ab 12

Durch einen Zufall kann Sebastian Thiele einen Überfall auf einen Juwelier vereiteln. Ermittlungen ergeben, dass der Täter im Auftrag von Gangstern handelte. Sie halten seine Frau als Geisel. Als Katja Hansen das Versteck der Vermissten entdeckt, wird sie selbst zum Opfer der Verbrecher. Können Lenßen und Partner ihre Kollegin retten?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen