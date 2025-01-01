Lenßen & Partner
Folge 50: Tödliches Sexpraktikum
23 Min.Ab 12
Der Chef einer PR-Agentur wird ermordet. An seinem Arbeitsplatz stellen Lenßen & Partner obszöne Fotos des Toten mit einer Angestellten sicher. Weitere Recherchen ergeben, dass der Tote die weiblichen Angestellten seiner Agentur regelmäßig sexuell missbraucht hat. Haben die Frauen ihren Chef gemeinsam ermordet, um sich für seine unersättliche Sexgier zu rächen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick