SAT.1Staffel 6Folge 60
23 Min.Ab 12

Ein verzweifelter Ehemann will vom Dach eines Hochhauses springen. Er ist hoch verschuldet und sieht keinen Ausweg mehr. Als seine Frau das Geld auftreiben kann, scheint das Problem gelöst, und die Familie vereint. Doch dann verlässt die Frau ihren Mann. Der Ehemann verkraftet die Trennung nicht und will sich erneut das Leben nehmen ...

SAT.1
