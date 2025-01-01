Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mord unter Freunden

SAT.1Staffel 6Folge 96
Mord unter Freunden

Mord unter FreundenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 96: Mord unter Freunden

22 Min.Ab 12

Ein befreundeter Richter bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Sein Sohn ist spurlos verschwunden. Die Suche nach dem jungen Mann endet tragisch: Seine Leiche war in einem abgelegen Waldstück vergraben. Die Freundin des Toten verdächtigt einen Arbeitskollegen. Er soll dem Opfer Drohbriefe und Morddrohungen geschickt haben. Kurz vor seiner Festnahme kann der Täter flüchten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen