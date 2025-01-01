Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Christian Storm unter Verdacht

SAT.1Staffel 6Folge 97
Christian Storm unter Verdacht

Lenßen & Partner

Folge 97: Christian Storm unter Verdacht

21 Min.Ab 12

Christian Storm wird als Krimineller gestellt, als er im Auftrag einer Mandantin unterwegs ist. Er kommt sofort in Untersuchungshaft. Dem Ermittler wird vorgeworfen, einen Raubüberfall begangen zu haben. Ingo Lenßen und Sandra Nitka versuchen, seine Unschuld zu beweisen - doch der Täter spielt mit Ihnen ein abgekartetes Spiel.

