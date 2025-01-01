Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sandra Nitkas Rückkehr

SAT.1Staffel 7Folge 113
Sandra Nitkas Rückkehr

Lenßen & Partner

Folge 113: Sandra Nitkas Rückkehr

23 Min.Ab 12

Sandra Nitka kehrt aus dem Mutterschutz zurück. Ihre Kollegen wollen sie mit einer Party überraschen. Doch dann kommt die Tochter eines ehemaligen Mandanten in die Kanzlei gestürmt: Ihr Vater steht unter Mordverdacht. Er soll seine Freundin erstochen haben. Die Indizien sprechen alle gegen ihn. Doch Ingo Lenßen glaubt dennoch an seine Unschuld. Wer hat die junge Frau wirklich auf dem Gewissen und will dem Mandanten den Mord anhängen?

SAT.1
