Lenßen & Partner
Folge 137: Sexskandal im Internat
22 Min.Ab 12
Der Hausmeister eines Internats soll eine Schülerin sexuell belästigt haben. Da er den Vorwurf bestreitet, ermitteln Lenßen & Partner vor Ort. Auf dem Handy des vermeintlichen Opfers finden die Ermittler einen Hinweis darauf, dass hinter den Anschuldigungen eine Teenager-Intrige steckt. Aber Ingo Lenßen lässt der Fall, selbst als er gelöst scheint, keine Ruhe ...
