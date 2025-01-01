Lenßen & Partner
Folge 161: Gejagt von einem Mörder
22 Min.Ab 12
Die Mandantin ist geschockt: Sie hat in der Tasche ihrer 17-jährigen Tochter eine Waffe gefunden. Lenßen und sein Team vermuten, dass sie von ihrem vorbestraften Ex-Freund zu kriminellen Drogengeschäften gezwungen wird. Die Ermittler wollen den Verdächtigen zur Rede stellen und machen in seinem Haus eine schreckliche Entdeckung...
