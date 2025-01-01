Lenßen & Partner
Folge 52: Terror im Mietshaus
22 Min.Ab 12
Die Mieter eines Hochhauses werden terrorisiert. Als Pärchen getarnt schleusen sich die Ermittler ein, um die Unruhen im Haus aufzuklären - das gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht. Schließlich können Lenßen & Partner zwei mutmaßliche Täter stellen, aber der Terror nimmt kein Ende. Dann werden die Ermittler selbst zu Opfern der Anschläge ...
