SAT.1Staffel 7Folge 57
22 Min.Ab 12

Eine Jugendgang wirft Farbbomben von einer Brücke. Verdächtigt wird unter anderem die rebellische Tochter der Mandantin. Scheinbar sucht sie bei ihren neuen Freunden die Anerkennung, die sie von ihrer Mutter nicht erhält. Können Lenßen und Partner die Brückenanschläge aufklären, bevor jemand ernsthaft zu Schaden kommt?

