Lenßen & Partner
Folge 69: Überlebenskampf einer Familie
22 Min.Ab 12
Ein Junge macht sich große Sorgen um seine Schwester, die von der Arbeit nicht nach Hause gekommen ist. Es stellt sich heraus, dass ihr bereits vor Wochen gekündigt wurde. Jetzt arbeitet sie in einer dubiosen Treuetest-Agentur als Lockvogel. Ist die Vermisste an einen unseriösen Kunden geraten und dabei Opfer ihres heimlichen Jobs geworden?
