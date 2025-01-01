Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Überlebenskampf einer Familie

SAT.1Staffel 7Folge 69
Überlebenskampf einer Familie

Überlebenskampf einer FamilieJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 69: Überlebenskampf einer Familie

22 Min.Ab 12

Ein Junge macht sich große Sorgen um seine Schwester, die von der Arbeit nicht nach Hause gekommen ist. Es stellt sich heraus, dass ihr bereits vor Wochen gekündigt wurde. Jetzt arbeitet sie in einer dubiosen Treuetest-Agentur als Lockvogel. Ist die Vermisste an einen unseriösen Kunden geraten und dabei Opfer ihres heimlichen Jobs geworden?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

