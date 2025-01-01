Lenßen & Partner
Folge 90: Adoption mit Hindernissen
23 Min.Ab 12
Sebastian Thiele ermittelt undercover in der Schwulenszene. Der verheiratete Mandant hatte einen Seitensprung mit einem Mann. Nun wird er mit einem Sexvideo erpresst. Es geht dabei um mehr als seine Ehe. Das Paar steht kurz vor der Adoption eines kleinen Babys. Der Erpresser droht, damit das Video an die Adoptionsbehörde zu schicken.
