Lenßen & Partner
Folge 105: Das Gesetz der Straße
22 Min.Ab 12
Die Tochter der Mandantin ist seit drei Monaten spurlos verschwunden. Doch dann sieht die Frau eine Fernsehreportage über Aussteiger, unter denen auch ihre Tochter ist. Sie engagiert Lenßen und Partner, um ihre Tochter zurückzuholen. Verdeckt schleust sich Sebastian Thiele in die Gruppe ein und findet heraus, dass die Aussteiger die Tochter als Köder für schmutzige Geschäfte benutzen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick