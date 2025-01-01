Lenßen & Partner
Folge 110: Partynacht mit Todesfolge
23 Min.Ab 12
Die Mandantin und ihr Geliebter haben nach einer Partynacht einen Mann überfahren. Anstatt dem Opfer zu helfen und den Notarzt zu rufen, sind sie einfach abgehauen. Jetzt möchte die Mandantin die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Doch bei der Polizei liegt keine Unfallmeldung vor und das Opfer ist auf einmal spurlos verschwunden. Stattdessen werden die Mandantin und ihr Geliebter erpresst. Bei der Geldübergabe kommt es zu einer schrecklichen Tragödie.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick