Lenßen & Partner
Folge 116: Kampf um ein Baby
22 Min.Ab 12
Familienglück - das will auch die Mandantin von Lenßen & Partner. Dafür will die Prostituierte auch ein neues Leben beginnen, um so das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzubekommen. Doch kurz nach ihrer Entlassung verschwindet sie plötzlich spurlos. Ihr Freund äußert den Verdacht, dass ihr Zuhälter hinter ihrem Verschwinden stecken könnte, um sie so zur Prostitution zu zwingen. Was steckt hinter der Tragödie?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick