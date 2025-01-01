Lenßen & Partner
Folge 133: Qualvolles Liebesspiel
22 Min.Ab 12
Die Freundin des Mandanten ist spurlos verschwunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass die Frau eine heimliche Affäre hatte. Doch der Liebhaber bestreitet, die junge Mutter zu kennen und verstrickt sich in Lügen. Die Detektive observieren den Verdächtigen und machen eine schreckliche Entdeckung: In seinem Kofferraum liegt eine Leiche. Hat er die Frau des Mandanten skrupellos ermordet?
