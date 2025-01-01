Lenßen & Partner
Folge 137: Das Geheimnis des Pfarrers
22 Min.Ab 12
Betrogene Ehefrau oder übertriebene Eifersucht? Als die Mandantin die Anwälte auf ihren Mann, den sie verdächtigt, eine Affäre zu haben, ansetzt, ist äußerste Diskretion gewünscht: Er ist Pfarrer. Tatsächlich kommt bei den Ermittlungen raus, dass er sie belügt und schon seit über zehn Jahren Liebesbriefe von einer anderen Frau bekommt. Nimmt der Pfarrer die gepredigte Nächstenliebe zu genau und führt heimlich ein Doppelleben?
