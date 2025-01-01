Lenßen & Partner
Folge 26: Drogenskandal beim Bäcker
22 Min.Ab 12
Als eine junge Frau mit Drogenvergangenheit verschwindet, wendet sich die Mutter an Ingo Lenßen. Sie vermutet, dass der gewalttätige Freund hinter dem Verschwinden steckt. Aber dann gerät der Chef der Vermissten in Verdacht. Er scheint seine Mitarbeiter systematisch zu erpressen. Katja Hansen ermittelt verdeckt in seiner Bäckerei.
