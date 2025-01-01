Lenßen & Partner
Folge 35: Terror im Frauenhaus
22 Min.
Mehrere Bewohnerinnen werden aus einem Frauenhaus verschleppt, obwohl das Gebäude mit einem Sicherheitscode gesichert ist. Deshalb vermuten Lenßen und sein Team, dass jemand aus dem Haus den Sicherheitscode an den Entführer verkauft hat. Sandra Nitka schleust sich verdeckt ins Frauenhaus ein, um die undichte Stelle zu finden - aber sie wird selbst Opfer eines Attentats.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick