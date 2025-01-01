Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Terror im Frauenhaus

SAT.1Staffel 8Folge 35
Folge 35: Terror im Frauenhaus

22 Min.

Mehrere Bewohnerinnen werden aus einem Frauenhaus verschleppt, obwohl das Gebäude mit einem Sicherheitscode gesichert ist. Deshalb vermuten Lenßen und sein Team, dass jemand aus dem Haus den Sicherheitscode an den Entführer verkauft hat. Sandra Nitka schleust sich verdeckt ins Frauenhaus ein, um die undichte Stelle zu finden - aber sie wird selbst Opfer eines Attentats.

SAT.1
