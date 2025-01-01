Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 89
Folge 89: Wo ist mein Baby?

22 Min.Ab 12

Der einjährige Sohn der Mandantin wurde entführt. Ihr Ex-Freund steht unter Verdacht: Er hat schon häufiger gedroht, den Kleinen ins Ausland zu verschleppen. Als die Ermittler den Ex-Freund zur Rede stellen wollen, wird auf ihn geschossen und er fällt ins Koma. In welche kriminellen Machenschaften ist er verwickelt und wurde sein kleiner Sohn auch das Opfer der skrupellosen Täter?

SAT.1
