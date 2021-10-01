Staffel 2Folge 36vom 01.10.2021
Lenßen übernimmt
Folge 36: Sohn auf abwegen
23 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 12
Ingo und Ben werden Zeugen, wie der Sohn der Imbissbudenbesitzerin Britta Gersten (36) von der Polizei vorgefahren wird, weil bei ihm eine Hieb- und Stoßwaffe gefunden wurde und er damit gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Er wird von der Berufsschule und seiner Lehrstelle suspendiert. Kurz darauf stiehlt Tobias Gersten seiner Mutter Geld und verschwindet. Kann Team Lenßen Tobias wieder aufspüren und sein Geheimnis aufdecken?
