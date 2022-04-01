Staffel 2Folge 44vom 01.04.2022
Der BabymacherJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 44: Der Babymacher
23 Min.Folge vom 01.04.2022Ab 12
Ingo wird vom Mandanten Leon Pallaske (36) um Hilfe gebeten. Er und seine Frau Dani (35) wünschen sich seit Jahren nichts sehnlicher als ein Kind - bisher vergeblich, obwohl sie bei einem Kinderwunscharzt in Behandlung sind. Doch nun hat Leon Pallaske den Verdacht, dass Dr. Scheeling mehr am Geld als an der Erfüllung ihres Wunsches interessiert ist. Er entscheidet, Ben und Sarah als Paar mit Kinderwunsch "undercover" zu dem Arzt zu schicken, um Beweise zu sammeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick