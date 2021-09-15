Staffel 2Folge 46vom 15.09.2021
Lenßen übernimmt
Folge 46: Schutzlos ausgeliefert
23 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12
Ingo Lenßen und Ben Handke werden durch einen Aushang im Späti von Elke Berger (42) auf einen unfassbaren Vorfall aufmerksam: Der Obdachlose Rudi Matern (55) wurde letzte Nacht von unbekannten Tätern im Schlaf angezündet. Elke Berger vermutet, dass Anwalt Kolja Schmitt (45) hinter den Attacken steckt. Er möchte Luxusappartments im Kiez bauen und Obdachlose sind ihm dabei ein Dorn im Auge. Team Lenßen lässt nichts unversucht, um den Täter zu überführen.
