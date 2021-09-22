Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 50vom 22.09.2021
Bittere Schokolade

Folge 50: Bittere Schokolade

23 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12

Team Lenßen trifft Mandantin Lena Fuhr (35) mit ihrem Lebensgefährten Thomas Böller (35) in ihrer Wohnung. Besorgt erzählt sie, dass ihr Ex-Mann und Kindsvater, Lukas Fuhr (35), ihr ihre gemeinsame Tochter Emma (15) wegnehmen will. Er gibt der laschen Erziehungsmethode seiner Ex die Schuld an Emmas Übergewicht. Sie ist Diabetikerin und er fürchtet um ihre Gesundheit. Gerade als Sarah Grüner einen Zugang zu dem Mädchen findet, überschlagen sich die Ereignisse.

