Staffel 2Folge 53vom 28.09.2021
Folge 53: Weggesperrt
23 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12
Luisa Reinbold lebt seit Jahren mit einer bi-polaren Störung. Allerdings ist ihre Mutter Erna Reinbold davon überzeugt, dass sie auf einmal eine erweiterte Betreuung benötigt. Ingo Lenßen glaubt, dass seine Mandantin zurechnungsfähig ist und möchte ihr helfen. Als er dann die Nachricht bekommt, dass sie gegen ihren Willen in die Psychiatrie gebracht wurde, spitzt sich die Lage zu. Wenn sie sie nicht binnen 48 Stunden rausholen, wird es schwer, ihr zu helfen.
