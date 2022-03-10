Staffel 2Folge 54vom 10.03.2022
Lenßen übernimmt
Folge 54: Kranke Kasse
23 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von den Eheleuten Walther um Hilfe gebeten. Die dringend benötigte Insulinpumpe für ihre zuckerkranke Tochter Marie (3) wurde abgelehnt! Und das, obwohl andere Betroffene von derselben Krankenkasse eine Bewilligung erhalten haben. Wie kann das sein? Ingo Lenßen will Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen und notfalls Klage erheben. Als die Mitarbeiterin der Krankenkasse Annette Schumann (45) das erfährt, wirkt sie sichtlich nervös. Was verschweigt sie?
