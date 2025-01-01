Staffel 2Folge 58
Lenßen übernimmt
Folge 58: Jung und perspektivlos
23 Min.Ab 12
Petra Ludwig (43) ist ganz aufgelöst, weil die Polizei das Zimmer ihres Sohns Till Ludwig (17) durchsuchen will. Er wird verdächtigt Teil einer illegalen Sprayer-Gang zu sein. Team Lenßen findet heraus, dass Till eine gemeinsame Geschichte mit einer Lara Klein (16) hat. Offenbar hat sie etwas mit all dem zu tun. Als ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wird, muss Team Lenßen ihn schnell finden, damit er nicht seine gesamte Zukunft ruiniert.
