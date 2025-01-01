Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 58
Jung und perspektivlos

Lenßen übernimmt

Folge 58: Jung und perspektivlos

23 Min.Ab 12

Petra Ludwig (43) ist ganz aufgelöst, weil die Polizei das Zimmer ihres Sohns Till Ludwig (17) durchsuchen will. Er wird verdächtigt Teil einer illegalen Sprayer-Gang zu sein. Team Lenßen findet heraus, dass Till eine gemeinsame Geschichte mit einer Lara Klein (16) hat. Offenbar hat sie etwas mit all dem zu tun. Als ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wird, muss Team Lenßen ihn schnell finden, damit er nicht seine gesamte Zukunft ruiniert.

