Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 80vom 25.03.2022
Kauf dich glücklich

Folge 80: Kauf dich glücklich

23 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

Ingo wird von Martina Gerstmann (45) um Hilfe gebeten. Ihre Tochter Natalie Gerstmann (21) wurde beim Einkaufen von einer Laden-Besitzerin beschuldigt, nicht bezahlt zu haben. Es stellt sich heraus, dass Natalie Gerstmann Schulden von 30.000 Euro hat und das Haus der Familie, das nach dem Tod ihrer Großmutter auf sie überschrieben wurde, daher zwangsversteigert werden soll. Die Existenz von Familie Gerstmann ist erheblich bedroht.

