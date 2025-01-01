Staffel 2Folge 84
Kind der LiebeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 84: Kind der Liebe
23 Min.Ab 12
Team Lenßen wird von Sabine Schulze (35) kontaktiert. Ihre Tochter Melissa Schulze (15) ist schwanger und Ex-Freund Tobias Hiebler (18) will das alleinige Sorgerecht für das Kind. Auch seine Mutter Heike Hiebler (40) denkt, dass Melissa Schulze zu unreif für ein Baby sei. Beide Parteien erheben Anspruch auf das Ungeborene. Als Melissa Schulze dann in einen Autounfall gerät, steht fest, dass das Sorgerecht geklärt werden muss.
