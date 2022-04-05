Staffel 2Folge 85vom 05.04.2022
Lenßen übernimmt
Folge 85: Doppeltes Spiel
23 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Rebecca Seuberth (43) gerufen, da gegen ihren Sohn eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung vorliegt. Doch statt der Wahrheit, behauptet Sebastian Seuberth (17), dass Frank Gross ihn sexuell belästigt hätte und er die Fassung verloren hat. Da das Alibi des Trainers falsch ist, deutet alles darauf hin, dass Sebastian Seuberths Anschuldigungen stimmen. Doch Team Lenßen ist trotzdem von der Unschuld des Trainers überzeugt.
