Staffel 2Folge 89vom 14.02.2022
Lenßen übernimmt
Folge 89: Das Ende einer Ehe
23 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12
Ingo Lenßen trifft auf Marion Hertlein (45), die gerade von ihrem Ehemann verlassen, rausgeschmissen und ohne einen Cent zurückgelassen wurde - nach 26 Ehejahren. Ingo Lenßen schlägt bei Marions Ex Detlef (51) auf und informiert ihn über die Rechtslage. Nur zähneknirschend lässt er Marion wieder einziehen, doch Unterhalt zahlt er weiterhin nicht. Detlef Hertlein wird in seiner Rage so bedrohlich, dass Ingo die Polizei rufen muss. Was verheimlicht er?
