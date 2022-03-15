Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 93vom 15.03.2022
Tochter außer Rand und Band

Lenßen übernimmt

Folge 93: Tochter außer Rand und Band

23 Min.Folge vom 15.03.2022Ab 12

Judith Koch (38) braucht juristische Hilfe: Ihrer Tochter Chiara Koch (16) wird Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Als Chiara Sarah Grüner die Tatnacht schildert, verwickelt sie sich allerdings in Widersprüche. Daher spürt Sarah Grüner Chiaras beste Freundin Nele Kaufmann (16) auf. Nele erzählt, dass Chiara neue Freundinnen hat und sich zum Negativen verändert hat. Team Lenßen ist alarmiert: Ist Chiara in einer Mädchengang?

