Lenßen übernimmt
Folge 93: Tochter außer Rand und Band
Judith Koch (38) braucht juristische Hilfe: Ihrer Tochter Chiara Koch (16) wird Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Als Chiara Sarah Grüner die Tatnacht schildert, verwickelt sie sich allerdings in Widersprüche. Daher spürt Sarah Grüner Chiaras beste Freundin Nele Kaufmann (16) auf. Nele erzählt, dass Chiara neue Freundinnen hat und sich zum Negativen verändert hat. Team Lenßen ist alarmiert: Ist Chiara in einer Mädchengang?
